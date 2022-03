Chuva forte em Petrópolis causa alagamentos e Defesa Civil aciona sirenes

Centro da cidade ficou debaixo d’água; população foi orientada a procurar locais seguros

Reprodução/ Twitter Centro de Petrópolis alagou novamente em forte chuva deste domingo



A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vive momentos de pânico neste domingo, 20. Uma forte chuva atingiu a cidade imperial no início da tarde e causou alagamentos em alguns pontos da cidade, como na Rua Coronel Veiga e no Centro, com forte correnteza. A Defesa Civil, inclusive, emitiu duas sirenes de alerta para os moradores que estão em áreas de risco e pediu para que a população procure locais seguros. Faz um mês que Petrópolis enfrentou uma tragédia após uma forte chuva, no dia 15 de fevereiro. Alagamentos e deslizamentos de terra vitimaram 233 pessoas, causaram destruição e medo pela cidade. A Defesa Civil preparou locais para acolhimento dos moradores em situação de risco. Confira abaixo:

Pontos de apoio em funcionamento por localidade:

Alto da Serra – E. Comunidades Santo Antônio (R. Cel. Albino Siqueira, 197);

Ato da Serra – Paróquia Santo Antônio (R. Santo Antônio, 245)

– COMAC – E.M. Germano Valente (Rua Dr Sá Earp, 88 – Morin.);

Vila Felipe – E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Hermínio Schmidt, s/n);

Sargento Boening – E.M. Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, Nº 701);

São Sebastião – E.M. Papa João Paulo (Rua São Sebastião, 625)

Siméria – E.M. Rosalina Nicolay (Est. Presidente Sodré, Nº 1026);

Independência – E.M. Alto Independência (Rua Leonor Maia, Nº 1670);

Dr. Thouzet – Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, Nº 820);

Quitandinha 1 / Amazonas – E.M. Stefan Zweig (Rua Sergipe, 49);

Quitandinha 2 / Ceará – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 3 / Espírito Santo – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 4 / Duques – E.M. Odette da Fonseca (Estr. Rio-Petrópolis, km 85);

Quitandinha 5 / Rio – C.E.I. Chiquinha Rolla (Rua Campos s/n);

Bingen – Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier s/n);

Gentio – E.M. Dr. Paula Buarque (Est. de Teresópolis Km 2, s/n);

Vale do Cuiabá – Quadra do Boa Esperança (Est. Min. Salgado Filho s/n);

Floresta – E.M. Duque de Caxias (Travessa Luciano Camarota,78);

Caxambu – E. M. Senador Mario Martins (Rua Flávio Cavalcante, s/n).

🚨URGENTE: Com chuva forte em Petrópolis/RJ, Defesa civil aciona segunda sirene e pede população de área de risco para buscar locais seguros. pic.twitter.com/uMcFh5hSnx — Jouberth Souza (@Jouberth19) March 20, 2022

Centro de Petrópolis. A rua Coronel Veiga sempre encheu pois o leito do rio sempre foi baixo. A gente percebe que há algo errado quando o Centro inunda a cada chuva forte. Não era assim no passado. Raras vezes inundou. pic.twitter.com/ltENOr5XJh — Marcos A. S. Almeida (@Marcos_ASA71) March 20, 2022

Como pedir ajuda

Em caso de emergência, a recomendação é ligar para os números 193 do Corpo de Bombeiros ou 199 da Defesa Civil. Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. “A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas”, acrescentou. A população pode acompanhar a previsão do tempo e receber os alertas por SMS. Para isso só precisa cadastrar o CEP, enviando mensagem de texto para o número 40199. As previsões podem ser monitoradas também por aplicativo com acesso pelo https://t.me/defesacivilpetropolis. O Boletim Meteorológico atualiza a previsão do tempo para a cidade diariamente e pode ser acessado pela internet.