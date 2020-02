Chuva em São Paulo deixa região do Ipiranga em alerta para alagamentos

O final da tarde desta terça-feira (18) foi marcado pela chuva, em São Paulo. Há pontos de alagamento na cidade

EFE Terça-feira (18) termina com chuva forte em São Paulo



As chuvas que atingem boa parte da capital paulista nesta terça-feira (18) desde o final da tarde já provocaram transbordamento do Córrego Ipiranga, na Praça Leonor Kaupa, no sudeste da cidade, deixando a região em estado de alerta para transbordamento.

A Defesa Civil também decretou estado de atenção, anterior ao de alerta, para as demais regiões da cidade, com exceção da Zona Norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), há três pontos de alagamento neste momento na capital, todos na Avenida Professor Abraão de Morais.

Por causa de alagamentos na via provocados pela chuva, a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está operando apenas parcialmente, sem circular entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava.

No Metrô, a estação Paraíso, da Linha-1 Azul, circula com maior tempo de parada nas estações.

#metrosp Devido à falha em equipamento de via na estação Paraíso, os trens da Linha 1-Azul circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Desculpe os transtornos — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 18, 2020

*Com informações da Agência Brasil