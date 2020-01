Chuva provoca alagamentos nesta quinta-feira em São Paulo

De acordo com o CGE, as próximas horas continuarão tempo instável, abafado e com chuvas generalizadas e fortes

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo informou nesta quinta-feira (16) que a toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos devido às fortes chuvas desta tarde.

De acordo com o CGE, a aproximação de uma frente fria pelo oceano é a causa das chuvas que atingiram toda a capital nesta quinta. O alerta para alagamentos aconteceu por volta das 15h50.

“Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte no Centro, nos bairros da Consolação e Bela Vista, na Zona Oeste nos bairros de Pinheiros, Butantã e Jardim Paulista, na Zona Sul, nos bairros de de Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela”, informa o CGE. As regiões Norte e Leste também foram afetadas pelo temporal.

Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, abafado e com chuvas generalizadas e fortes, acompanhadas de rajadas de vento e com possibilidade de alagamentos.

Há estado de alerta para alagamentos na Zona Norte da capital, segundo o CGE. Há eminência de transbordamento dos córregos Paciência e Tremembé, na Zona Norte.

Ainda de acordo com CGE, há outros seis pontos intransitáveis devido a alagamentos na cidade. Na altura da Avenida Nossa Senhora do Ó, na Zona Norte; na Rua Manuel Dutra, na Bela Vista, dois pontos alagados na Rua Glicério, na Liberdade, e na Rua Roque Petroni Junior, no Itaim Bibi, sentido Diadema, também há alagamento