Bolsonaro vai tratar com Guedes liberação de recursos para estados afetados pelas chuvas

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro e Paulo Guedes devem discutir liberação de recursos para áreas afetadas pelas chuvas nesta quarta (29)



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (28) que deve se reunir amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da liberação de recursos para os estados prejudicados pelas chuvas.

“Amanhã vou ter espaço com o Paulo Guedes, talvez a gente libere aqui o fundo de garantia, o que for possível. A gente vai atender o que for possível, pode deixar”, disse Bolsonaro em resposta a uma apoiadora do Espírito Santo, um dos estados mais prejudicados pelos temporais.

Bolsonaro destacou que as Forças Armadas atuam nas regiões mais críticas e que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve nas áreas mais atingidas.

O governo disponibilizou R$ 90 milhões para as ações de socorro, assistência e reconstrução em todo o país e aguarda o pedido dos estados com Planos de Ação para a reconstrução.

No domingo (26), o governo reconheceu de forma sumária situação de emergência em 47 municípios de Minas Gerais. Estado de calamidade já havia sido reconhecido em quatro municípios do Espírito Santo. Belo Horizonte e Contagem também já estavam listadas como em situação de emergência.

O presidente retornou ao Brasil nesta manhã após viagem à Índia. O chefe do Executivo ressaltou o seu rápido retorno ao país. “Eu nunca fiz escala para dormir, a gente não gasta dinheiro e chega mais cedo no Brasil”, disse.

*Com Estadão Conteúdo