Chuvas deixam pelo menos 5 mortos em Petrópolis; 3 estão desaparecidos

Defesa Civil mantém alerta para risco alto de deslizamento nesta segunda-feira, 21, e reforça a orientação para que a população busque locais seguros

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas em Petrópolis deixaram 233 mortos em fevereiro



Fortes chuvas voltaram a atingir Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, neste domingo, 20, e causaram pelo menos cinco mortes. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estão desaparecidas. A Defesa Civil registrou acumulado pluviométrico de 534.6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e atendeu 126 ocorrências. A chuva causou alagamentos e deslizamentos em vários pontos da cidade. A Prefeitura da cidade também retirou 20 carros que foram arrastados pela chuva das ruas entre ontem e hoje. O órgão mantém alerta para risco alto de deslizamento nesta segunda-feira, 21, e reforça a orientação para que a população de área de risco busque local seguro. Ao todo, os temporais já fizeram 238 vítimas em Petrópolis em 2022.

Como pedir ajuda

Em caso de emergência, a recomendação é ligar para os números 193 do Corpo de Bombeiros ou 199 da Defesa Civil. Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. “A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas”, acrescentou. A população pode acompanhar a previsão do tempo e receber os alertas por SMS. Para isso só precisa cadastrar o CEP, enviando mensagem de texto para o número 40199. As previsões podem ser monitoradas também por aplicativo com acesso pelo https://t.me/defesacivilpetropolis. O Boletim Meteorológico atualiza a previsão do tempo para a cidade diariamente e pode ser acessado pela internet.