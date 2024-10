Chuvas intensas atingirão 17 estados brasileiros até o fim de semana

Previsão para o mês de outubro indica que as precipitações devem se intensificar em diversas áreas do Brasil, com acumulados que podem ultrapassar 200mm em algumas localidades do Sul

CRISTIANO FONSECA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os volumes de precipitação esperados variam entre 50mm e 100mm por dia



As chuvas estão impactando 17 estados brasileiros e a previsão é de que esse cenário persista até o próximo domingo (13). De acordo com a MetSul Meteorologia, este pode ser o período mais chuvoso desde abril. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alertas para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Os estados que estão sob alerta incluem Acre, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal. Por outro lado, a região Nordeste não deve ser afetada por chuvas durante esse intervalo.

A previsão para o mês de outubro indica que as chuvas devem se intensificar em diversas áreas do Brasil, com acumulados que podem ultrapassar 200mm em algumas localidades do Sul. O MetSul Meteorologia alerta para a possibilidade de temporais, chuvas fortes, raios, granizo e alagamentos, com especial atenção para Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal. Os volumes de precipitação esperados variam entre 50mm e 100mm por dia, acompanhados de ventos fortes e a possibilidade de granizo, especialmente nas regiões do Centro-Sul. A população deve estar atenta às orientações das autoridades e se preparar para as condições climáticas adversas que estão por vir.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane