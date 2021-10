Chuvas intensas podem atingir nove Estados neste domingo; veja lista

São eles: Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta na manhã deste domingo, 17, para chuvas intensas em nove Estados do país. São eles: Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os nove estão na zona de laranja, com grau de severidade considerado “perigoso” para o instituto. De acordo com o Inmet, as chuvas devem atingir entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. A precipitação deve perdurar até o início da tarde deste domingo, com entre 60 e 100 quilômetros por hora. Essas condições podem gerar queda de galhos de árvores, descargas elétricas, alagamentos e corte de energia elétrica.

Outros locais estão em risco potencial de chuvas, como os Estados de Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul e Bahia, além do Distrito Federal. As chuvas devem ser menos fortes, com precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos devem ficar na faixa de 40 a 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de suspensão da energia nas residências. O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O instituto também aconselha que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra indicação é que aparelhos elétricos e o quadro geral de energia das residências sejam desligados.