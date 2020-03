Chuvas: Número de desaparecidos na Baixada Santista diminui para 17

Segundo a Defesa Civil, 17 pessoas foram localizadas por meio da plataforma eletrônica do SUS

A Defesa Civil do Estado de São Paulo revisou nesta quarta-feira (11) de 34 para 17 o número de pessoas desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista na madrugada do dia 3 de março. Segundo o órgão, 17 pessoas foram localizadas por meio da plataforma eletrônica do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Informações foram cruzadas com o banco de dados do e-SUS, iniciando-se as buscas pelos não localizados por meio dos telefones cadastrados, obtendo sucesso em localizar 17 pessoas com vida”, destacou em nota a Defesa Civil estadual.

Até hoje, no total, foram computados 44 mortes e 17 pessoas não localizadas em Guarujá (33 mortes e 17 desaparecidos), Santos (8 mortes) e São Vicente (3 mortes). O número de desabrigados é de 269 em Guarujá e 214 em Santos.

