O Rio de Janeiro continua em alerta após as intensas chuvas que atingem a capital carioca desde sábado (1). Embora a precipitação tenha cessado nesta terça-feira (3), a previsão é de chuva fraca a moderada na cidade, segundo o Sistema Alerta Rio.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), que registrou 114 ocorrências relacionadas à chuva nas últimas 48 horas, são nove pontos com acúmulo de água e uma queda de árvore.

Dados da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil registraram 604 chamadas entre 20h30 de sábado (29) e 18h de segunda-feira (2). Os principais motivos para as ligações foram desabamento de estrutura, ameaça de desabamento de estrutura, deslizamento de barreiras e encostas e imóveis com rachadura e infiltração.

Emergências

Segundo o COR, nos últimos três dias, choveu mais da metade da média para o mês de março em toda a cidade. Em Santa Cruz, chegou a 99.5% do esperado para o mês, com acumulado de 154,6mm de chuva.

Já em Bangu, choveu 133,6 mm no mesmo período; no Alto da Boa Vista o acumulado chegou a 119,8 mm, em Anchieta, 114,2 mm, e na Grota Funda, 112,8 mm nas primeiras 32 horas do mês de março.

O tempo hoje permanece instável no município por conta da formação de um sistema de baixa pressão no oceano. A temperatura fica entre 19°C e 28°C, com ventos fracos a moderados.

*Com informações da Agência Brasil.