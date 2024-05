Chuvas voltam a cair no RS e deixam algumas regiões em alerta; Estado tem 163 mortos e 72 desaparecidos

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo nas primeiras horas desta quinta-feira (23) para algumas regiões do Estado, com às previsões de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta quinta-feira (23) o balanço atualizado sobre a situação no Estado após as enchentes causadas pelas chuvas e tempestades desde 29 de abril. Até o momento, são 163 mortos, 72 desaparecidos e 806 feridos. São 468 os municípios atingidos, do total de 497, afetando a vida de 2.342.460 pessoas. Foram resgatadas até a manhã desta quinta 82.666 pessoas e 12.440 animais. Os desalojados são 581.643, sendo que os abrigos atendem, atualmente, 65.762 pessoas. As chuvas não pararam totalmente, embora estejam mais localizadas e menos intensas. Em Porto Alegre voltou a chover na madrugada desta quinta. O nível do Guaíba, que vinha baixando, voltou a subir. As águas se elevaram em 14 centímetros em cerca de 5 horas. Em Pelotas, houve, na noite desta quarta (22), chuva forte de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo nas primeiras horas desta quinta-feira (23) para algumas regiões do Estado, com às previsões de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo ao longo do dia. As regiões mais vulneráveis incluem a região serrana, noroeste, centro oriental e ocidental do Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina, além da área metropolitana de Porto Alegre. As chuvas podem atingir entre 30 mm/h e 60 mm/h, ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Os impactos esperados incluem risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e possíveis alagamentos. O Inmet aconselha que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Para garantir a segurança, o instituto recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em caso de emergência, a população pode obter mais informações e assistência entrando em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).