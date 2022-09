Ciclista assaltado na Rodovia dos Imigrantes tem bicicleta recuperada

Um vídeo mostra o momento em que um bando se aproxima dos ciclistas; um deles derrubou Guilherme para roubar a bicicleta da vítima

Reprodução/Redes Sociais Vídeo mostra o momento exato em que um dos criminoso derruba a vítima para roubar a bicicleta



O ciclista Guilherme Trevisani, de 46 anos, que foi assaltado na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, teve sua bicicleta recuperada pela polícia. A informação foi passada pela própria vítima em entrevista para o portal Jovem Pan. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que um bando se aproxima de Guilherme, que estava acompanhado de mais dois amigos. Ele tentou desviar, mas um dos criminosos derrubou a vítima. Em seguida, eles fugiram com a bicicleta da vítima. O caso ocorreu no domingo, 25. “A bicicleta foi recuperada. Acabei de voltar da delegacia”, confirmou o educador físico. Amante do ciclismo, ele conta que os trajetos não são sempre os mesmos e que, inclusive, havia passado no mesmo local no dia anterior ao ocorrido. O sentimento, segundo ele, é de impotência e reforçou que não se trata de um caso isolado. “Sensação de impotência ao receber orientação de não passar ali através dos comentários do vídeo. Não concordo. Tenho direito de passar por lá. Errado é ser assaltado. Não é um caso isolado. Aconteceu comigo e estou fazendo esse registro para a polícia fazer o trabalho dela”.

O ciclista ainda convive com o trauma de passar no local. No entanto, seguirá praticando o ciclismo. Trevisani, que mora em São Paulo, destacou ainda a necessidade de aumentar na segurança neste trecho da rodovia e em outros pontos. “É uma paixão muito grande e sinto muita falta quando não pratico por qualquer motivo. Num primeiro momento fica um certo trauma de passar no mesmo local. Vou trabalhar para que não fique assim. Não irei abandonar o ciclismo. Essa história não diz respeito a mim. Repercutiu por conta do vídeo e da imagem impressionante. Mas acontece toda hora. Precisam dar atenção naquele e em outros pontos da cidade”, finalizou. A Jovem Pan segue apurando o caso. Até o momento ninguém foi preso.