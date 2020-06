Ciclofaixas de SP voltam a operar em 19 de julho com patrocínio de app

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Ciclofaixas voltam a operar em SP com patrocínio de app



A Ciclofaixa de Lazer de São Paulo vai voltar a operar no próximo mês. Essa é a expectativa da Prefeitura, que por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), assinou nesta semana um termo de cooperação para que a Uber administre os 117 km que ligam os bairros aos principais parques da cidade por um período de 12 meses, sem custo nenhum ao poder público.

O aplicativo de transporte terá que cumprir com medidas de segurança exigidas pela Prefeitura para os clicistas, além de medidas de proteção e higiene para as equipes que trabalham na operacionalização do serviço. Serão investidos cerca de R$ 11,5 milhões.

De acordo com o prefeito Bruno Covas, a Secretaria Municipal de Saúde já autorizou a volta das ciclofaixas. “Não há problema nenhum por causa da pandemia e essas ciclofaixas, que estavam desativadas desde o ano passado voltam a operar por conta dessa parceria que a Prefeitura assinou com a Uber”. A operação deve começar em 19 de julho – a data pode ser revista, caso a situação da pandemia na cidade piore.

Ainda segundo Covas, a medida faz parte do plano cicloviário da cidade, que prevê a requalificação de 310 quilômetros de ciclovias e a criação de mais 100 até o fim deste ano.

O uso de bicicletas durante a pandemia é uma recomendação da OMS, como uma forma de se deslocar sem entrar em contato com outras pessoas. Em um documento divulgado recentemente, a organização orientou que o uso “sempre que possível”. . Isso fornece distanciamento físico, ajudando a atender ao requisito mínimo de atividade física diária, o que pode ser mais difícil devido ao aumento do trabalho e ao acesso limitado ao esporte e outras atividades recreativas.”

O agora ex-secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Édson Caram, afirmou que “a bicicleta é o modal mais seguro para evitar a disseminação da covid-19”, especialmente no momento de reabertura. A ciclofaixa de lazer funcionou pela última vez em 25 de agosto do ano passado.

Veja os trechos contemplados com a Ciclofaixa de Lazer:

Paulista / Centro / Jabaquara / Pq. Ibirapuera

1) Trecho Paulista / Jabaquara – 18.852m

2) Trecho Paulista / Centro – 16.204m

3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera – 10.252m

Distância total – 45.308m

Pq. Ibirapuera / Sumaré / Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos / Pq. do Chuvisco

4) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré – 8.542 m

5) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo – 7.902 m

6) Trecho Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos – 15.018 m

7) Trecho Pq. Do Chuvisco / Pq. do Povo – 13.488 m

Distância total – 44.950m

Zona norte

8) Trecho Zona Norte – 8.316 m

Distância total – 8.316m

Zona leste

9) Trecho Zona Leste – 19.104 metros

Distância total – 19.104m

Distância total dos trechos e lotes – 117.678 m