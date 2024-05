Ciclone extratropical na Argentina pode levar ventos fortes e mais chuvas ao Rio Grande do Sul

Chegada do ciclone também deve causar queda acentuada nas temperaturas, o que pode dificultar as buscas por desaparecidos e as ações de resgate

Foto: DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Rio Grande do Sul enfrenta tempestades desde a segunda-feira passada (29), afetando mais de 400 municípios, com quase 100 mortes até esta terça-feira (7) e atingindo mais de 1,3 milhão de pessoas



Uma frente fria que se forma entre o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, trazendo consigo um ciclone extratropical que se organiza no mar entre a costa uruguaia e a província argentina de Buenos Aires, deve aumentar a quantidade de chuvas no Rio Grande do Sul, de acordo com informações divulgadas pelo Climatempo, nesta quarta-feira (8). Apesar de não passar pelo Estado, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento de até 100 km/h em diversas regiões gaúchas. O Rio Grande do Sul enfrenta tempestades desde a segunda-feira passada (29), afetando mais de 400 municípios, com quase 100 mortes até esta terça-feira (7) e atingindo mais de 1,3 milhão de pessoas. Ao longo desta quarta-feira, a previsão é de chuvas fortes em todas as regiões do estado, com risco de queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuva para o Rio Grande do Sul na quarta-feira, incluindo a capital Porto Alegre. A chegada do ciclone também deve causar queda acentuada nas temperaturas, o que pode dificultar as buscas por desaparecidos e as ações de resgate. Na segunda-feira, o Inmet já havia alertado para tempestades, especialmente no sul do estado, devido à chegada da frente fria. Para quinta-feira (9), a previsão é de que as chuvas continuem no norte do Rio Grande do Sul, podendo ser de moderadas a fortes, de acordo com a Climatempo. A entrada de ar polar no Estado pode reduzir as temperaturas durante toda a quinta-feira. “Temperaturas entre 5°C e 10°C são esperadas no centro-sul no amanhecer de quinta-feira”, afirma a agência.

