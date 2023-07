Ciclone provoca ventos de mais de 120 km/h, inundações e falta de energia para milhares no Sul do país

RS tem 468 mil pontos sem luz; ventos na cidade catarinense de Bom Jesus da Serra chegaram a 127 km/h

Reprodução/Inmet Inmet emitiu alerta de 'grande perigo' para o Sul do país durante passagem de ciclone



Várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina contabilizam famílias fora de casa e estragos causados por fortes chuvas, queda de granizo e vendavais devido à passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país, nesta quinta-feira, 13. Ao menos 468 mil pontos estão sem energia elétrica no RS, sem previsão de normalização, após quedas de postes, árvores e deslizamentos de terras. Em Porto Alegre, dezenas de bairros também estão sem abastecimento de água em razão da falta de luz em estações de bombeamento, informou a Prefeitura. A Defesa Civil do Estado monitora rios e arroios em alerta para transbordamento em várias regiões gaúchas. Na serra catarinense, o município de Bom Jesus da Serra teve ventos de 127 km/h, de acordo com o órgão estadual. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Aulas em escolas foram suspensas e são registrados inúmeros bloqueios no trânsito de cidades e rodovias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para a costa dos três Estados do Sul. Os efeitos do ciclone podem se prolongar ao longo desta quinta e da sexta-feira, também com queda acentuada das temperaturas. A região Sudeste do Brasil tem reflexos da passagem do ciclone, com registros de fortes rajadas de ventos em São Paulo na madrugada e começo desta quinta-feira. No Rio de Janeiro, a agitação atípica do mar pode provocar ondas de até 4 metros. A temperatura deve começar a cair no Sudeste no começo da noite desta quinta.