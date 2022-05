Ciclone Yakecan deixa 226 mil casas sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Concessionárias evitam estabelecer prazo para restabelecimento do serviço; tempestade deve continuar nesta quarta

EFE / Intendencia de Maldonado Ciclone já passou pelo Uruguai e está no Rio Grande do Sul; foto de Maldonado, no país vizinho



O ciclone Yakecan deixou 226 mil casas sem energia elétrica no Rio Grande do Sul na noite desta terça, 17, segundo as duas concessionárias que distribuem energia no Estado. A CEEE relatou que os vendavais, que podem chegar a 110 km/h, causaram interrupção no serviço para 182 mil clientes em cidades como Porto Alegre, Guaíba, Viamão, Alvorada, Charqueadas, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Eldorado do Sul, Imbé, Mostardas, Tavares, Tramandaí, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí, São José do Norte, Pelotas, São Lourenço do Sul, Bagé e Cerro Grande do Sul. Já a RGE informou que 44 mil clientes, em cidades nos municípios nas regiões de Canoas, Gravataí, Vale dos Sinos, Planalto, Serra e Vale do Rio Pardo estavam sem fornecimento. A CEEE informou que o prazo para o restabelecimento da rede não pode ser estimado, porque as quedas podem ter causas diversas e dependem da complexidade da situação; a RGE solicitou que as pessoas não tentem consertar por conta própria.

Foram registrados problemas como queda de árvores, postes e fiação elétrica. Moradores de São José do Norte enfrentaram uma demora de horas para retornarem à casa, devido à balsa que usam para sair do município de Rio Grande ter seu funcionamento impossibilitado. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes emitiu um alerta para que condutores de veículos leves, como motocicletas, carros de passeio e caminhões tipo baú, não trafegassem nas rodovias federais entre as 15h de hoje e 23h59 de amanhã para evitar o risco de tombamento. O Yakecan atingiu o Rio Grande do Sul na tarde desta terça, 17, após passar por território uruguaio, e deve avançar no sentido sul-norte – a previsão da Defesa Civil é de maior intensidade nas faixas lestes, zona sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Litoral Norte e na Serra gaúcha. O órgão recomenda que os cidadãos evitem sair às ruas, não tentem se abrigar nem estacionem veículos próximos de árvores, postes e fios de alta tensão, fechem portas e janelas e desliguem aparelhos elétricos durante os vendavais.