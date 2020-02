Senador Cid Gomes é baleado no interior do Ceará

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO Cid Gomes



O senador Cid Gomes (PDT) foi atingido por um disparo de arma de fogo em uma manifestação na cidade de Sobral, no Ceará, na tarde desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Sobral..

O parlamentar foi a Sobral participar de um protesto contra grupos que tentam impedir o trabalho da Polícia Militar por causa de um impasse na negociação de reajuste salarial com o governo estadual. Ele tentou invadir um batalhão da PM dirigindo uma retroescavadeira.

O senador, que está licenciado, foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia. Imagens mostram Cid ensanguentado, mas consciente.

Veja abaixo um vídeo do momento e a nota oficial da assessoria de imprensa de Cid Gomes:

Veja o momento em que o senador Cid Gomes é baleado em Sobral. pic.twitter.com/cgNnYIZCnU — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 19, 2020

“O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral. Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral”

Entenda a crise

Grupos de militares do Ceará convocaram manifestações e greves contra o governo do Estado por causa de um impasse no reajuste de salários.

Nas últimas semanas, alguns grupos têm tentado impedir o trabalho de policiais militares em cidades cearenses. Nesta terça-feira (18), três policiais foram presos por cercar e esvaziar os pneus de uma viatura em Fortaleza. Já nesta quarta-feira, homens encapuzados tentaram invadir batalhões da PM e ordenaram que comerciantes fechassem as portas na cidade de Sobral, onde Cid Gomes foi baleado.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), pediu ajuda do governo federal para lidar com a crise.