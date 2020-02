Cid Gomes tem alta de UTI e é transferido para enfermaria

Reprodução De acordo com boletim médico, ele se mantem "hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal"



O senador licenciado Cid Gomes, baleado nesta quarta-feira (19) durante protesto de policiais, teve alta hospitalar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Sobral, no Ceará, na manhã desta quinta-feira (20). Gomes foi transferido para a enfermaria.

De acordo com boletim médico, Cid Gomes deu entrada naquela unidade hospitalar “vítima de ferimento por arma de fogo no hemitórax esquerdo” e, após o atendimento inicial, seu quadro clínico evoluiu sem intercorrências.

Ele se mantem “hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva”.

*Com informações do Estadão Conteúdo