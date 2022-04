Cidade de Guarapuava, no Paraná, é alvo de ataque de criminosos

Tiros e carros incendiados foram vistos pela cidade no início da madrugada desta segunda-feira

Reprodução/ Twitter Veículos incendiados foram vistos em alguns pontos da cidade



A cidade de Guarapuava, no Paraná, foi alvo do ataque de criminosos armados na noite deste domingo, 17. De acordo com o jornal ‘Correio do Cidadão’ e diversos relatos de moradores nas redes sociais, um grupo de criminosos entrou na cidade e atacou alguns pontos com carros incendiados em frente ao 16º Batalhão da PM e tiros ouvidos em vários pontos da cidade. “Houve ataque a base da Proforte em Guarapuava, orientem a população para que se abriguem em suas casas”, orientou a PM. A Jovem Pan tentou contato com as forças de segurança locais no início da madrugada, mas não teve retorno. O ataque é bem parecido com outros casos em cidades do interior de São Paulo recentemente, em que criminosos assaltaram bancos e fizeram reféns.

ATENÇÃO: Criminosos com armas de grosso calibre, em comboio, invadem a cidade de Guarapuava, no Paraná, atacam batalhões da PM, queimam carros, caminhões e fazem moradores reféns. O crime está em andamento. Blindados do Exército podem ser mobilizados para a região. pic.twitter.com/EOcFFJNu0Y — Renato Souza (@reporterenato) April 18, 2022

Meu Deus, estão assaltando a proforte aqui em Guarapuava. Muito tiro, colocaram fogo em caminhões na frente do batalhão da polícia. O negócio tá loco! pic.twitter.com/fZqRNVESMh — tonzera (@tonzeralive) April 18, 2022