Cidade de São Paulo registra madrugada mais fria do ano

Termômetros registraram 14,4°C, de acordo com o Climatempo; menor temperatura absoluta, de 11,7°C, foi registrada no bairro de São Mateus

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/04/2021

A cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira, 23, a madrugada mais fria do ano até agora, com mínima de 14,4°C, segundo o Climatempo. O recorde anterior era de 15,8°C nos dia 20 de abril. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou uma média da temperatura mínima de 13,8°C. A menor temperatura absoluta, de 11,7°C, foi registrada no bairro de São Mateus, na zona leste do município. Apesar da baixa na temperatura, especialistas do Climatempo apontam uma tendência de aquecimento nesta sexta. Algumas nuvens devem aparecer ao longo do dia, mas o sol será predominante, com temperaturas mais altas à tarde e sensação de um pouco de calor. De acordo com o CGE, a chegada da brisa marítima volta a diminuir a temperatura e aumentar a sensação de frio apenas no fim da tarde. Em relação à chuva, o tempo segue firme na maior parte do Estado, inclusive na Grande São Paulo. Só há chance de chuva no litoral paulista, mas com baixa precipitação.