Cidade de São Paulo será atingida por nova frente fria; saiba quando

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade de São Paulo voltará a ser atingida pelo frio na próxima semana



A cidade de São Paulo voltará a enfrentar temperaturas baixas nos próximos dias. De acordo com a empresa de meteorologia “Climatempo”, a capital paulista e outros municípios, principalmente das regiões Sul e Sudeste, serão atingidas por uma frente fria entre o fim de maio e o começo de junho. “O ar frio intenso saiu do Brasil, o que permitiu a elevação da temperatura nesta semana. No entanto, esse calorzinho não vai durar muito tempo. O radar já mostra uma forte massa de ar frio de origem polar para os últimos dias de maio e começo de junho”, projeta a Climatempo. Em São Paulo, especificamente, a mudança deve começar a ocorrer entre domingo, 28, e segunda-feira, 29. A temperatura mais baixa, por sua vez, provavelmente será registrada na terça-feira, 30. O recorde de temperatura mínima em 2023, vale lembrar, ocorreu em 16 de maio, quando a média ficou em 9,8 graus durante o dia.

Veja a previsão do Climatempo para os próximos dias em SP: