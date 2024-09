Cidade de São Paulo tem uma das piores qualidades de ar do mundo, diz pesquisa

A previsão meteorológica indica que a massa de ar seco que afeta a região deve continuar até sábado (14), o que eleva o risco de queimadas e incêndios

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Dados são da pesquisa site suíço IQAir



A situação da qualidade do ar em São Paulo se agrava, com a cidade registrando, às 6h desta quarta-feira (11), o pior índice entre 120 localidades avaliadas pelo site suíço IQAir. Com um valor de 183, a capital paulista ultrapassou cidades como Kinshasa, na República Democrática do Congo, que obteve 165, e Dubai, Emirados Árabes, com 155. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) classifica a qualidade do ar na região metropolitana como “muito ruim”, um nível que está acima do considerado crítico.

Na Grande São Paulo, das 22 estações de monitoramento da CETESB, 14 indicam condições de “Muito Ruim”. Essa deterioração na qualidade do ar é atribuída à presença de material particulado suspenso, resultado de condições climáticas desfavoráveis, como a estiagem e a falta de ventos. Essa situação pode intensificar os sintomas em indivíduos com problemas respiratórios ou cardíacos, além de provocar desconfortos como ardência nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e fadiga.

A previsão meteorológica indica que a massa de ar seco que afeta a região deve continuar até sábado (14), o que eleva o risco de queimadas e incêndios. Nesta quarta-feira (11), a expectativa é de um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 18°C e 34°C.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile