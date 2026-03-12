Cidade de SP entra em alerta vermelho para fortes chuvas e alagamentos

Inmet informou que há risco de precipitação superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem da chuva nas ruas do Jardim Consórcio, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12)



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou a cidade de São Paulo sob alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva, entre à 0h e às 23h59 desta quinta-feira (12).

De acordo com o órgão, há risco de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, além de potencial para grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Além da capital, o alerta também é válido para toda a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Vale do Paraíba e litoral sul.

A quinta-feira já amanheceu com chuva e frio em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a maior parte das áreas de instabilidade que causaram chuva durante toda a madrugada já se encontra na região do Vale do Paraíba, no litoral norte e na divisa com Minas Gerais, mas a chuva deve persistir.

Durante a manhã, a precipitação foi fraca, mas pode ganhar intensidade moderada a forte ao longo do dia. “Há potencial para formação de alagamentos e atenção com o solo encharcado dos últimos dias, o que eleva o risco de deslizamentos de terra nas áreas de risco”, informou o órgão. A temperatura deve ficar entre 18ºC e 22ºC.

Na sexta-feira (13), os termômetros devem ficar um pouco mais elevados, com mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. No entanto, a chuva volta a marcar presença a partir das primeiras horas da tarde, com previsão de pancadas isoladas de até forte intensidade e potencial para a formação de alagamentos.

*Com informações do Estadão Conteúdo