Cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo disse que toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira (25). Por volta das 17h, começou a chover forte na capital paulista.

As Zonas Leste, Sul e Sudeste entraram em estado de atenção as 17h52min. Já as Zonas Norte, Oeste, Centro e Marginal Pinheiros às 17h40min. A Marginal Tietê está em atenção desde 16h50min.

“O tempo segue instável e durante a chuva pode ocorrer rajadas de vento, descargas elétricas, potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”, informou o CGE.

Previsão para os próximos dias

A propagação de uma frente fria pelo oceano muda o tempo, provocando chuvas mais generalizadas e declínio das temperaturas nos próximos dias.

Na quarta-feira (26) o sol ainda deve aparecer entre nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno de 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. A propagação da frente fria muda o tempo no decorrer do dia, causando aumento de nebulosidade e chuvas que podem ter início ainda no final da manhã. No decorrer da tarde as instabilidades ganham força e provocam chuvas generalizadas de até forte intensidade, com raios e rajadas de vento que devem se estender para o período da noite.

A quinta-feira (27) ainda deve começar tempo fechado e chuvoso, principalmente durante a madrugada. No decorrer do dia o sistema frontal começa a se afastar para o litoral fluminense e a intensidade das chuvas diminui. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que não devem superar os 22ºC.