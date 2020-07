Cidade de SP reabre 70 parques municipais a partir do dia 13 de julho

Ainda não há previsão para retomada das atividades da Paulista Aberta ou do Parque Minhocão

Marcelo Camargo/ABr O Parque do Carmo e o do Ibirapuera, os dois maiores da capital, vão funcionar das 6h às 16h de segunda à sexta-feira



A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (9) a reabertura de 70 parques municipais na próxima segunda-feira (13). O Parque do Carmo e o do Ibirapuera, os dois maiores da capital, vão funcionar das 6h às 16h de segunda à sexta-feira — todos os outros poderão abrir às portas das 10h às 16h nos mesmos dias.

O decreto será publicado na sexta-feira (10) no Diário Oficial. Os parques municipais poderão funcionar com 40% da capacidade e o uso de máscaras é obrigatório. Os bebedouros estarão fechados e não serão permitidas atividades em grupo. Na sexta (10), a Prefeitura vai assinar protocolos com as academias e com o setor audiovisual. Ainda não há previsão para retomada das atividades da Paulista Aberta ou do Parque Minhocão.