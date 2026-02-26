Jovem Pan > Notícias > Brasil > Cidade de SP registra 1.291km de lentidão e bate recorde de trânsito do ano

Cidade de SP registra 1.291km de lentidão e bate recorde de trânsito do ano

Capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos

  • 26/02/2026 19h20 - Atualizado em 26/02/2026 19h31
MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas SP Trânsito desta quarta-feira (25) bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano

A cidade de São Paulo registrou, nesta quinta-feira (26), 1.291 km de trânsito, recorde do ano. Os dados, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) são das 19h28, quando a cidade registrava:

  • 249 km – Oeste
  • 349 km – Centro
  • 101 km – Leste
  • 232 km – Sul
  • 360 km – Norte

O novo recorde vem um dia depois da cidade ter batido a maior lentidão até então. Na quarta-feira (25), a cida de São Paulo registrou 1.149 quilômetros de lentidão às 18h30, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos. O chamado foi encerrado por volta das 19h.

O trânsito da quarta-feira tinha batido bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano. Em 2025, o recorde foi registrado no dia 10 de dezembro, às 19h, com 1.486 quilômetros de lentidão

