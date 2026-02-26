Cidade de SP registra 1.291km de lentidão e bate recorde de trânsito do ano

Capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos

MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Trânsito desta quarta-feira (25) bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano



A cidade de São Paulo registrou, nesta quinta-feira (26), 1.291 km de trânsito, recorde do ano. Os dados, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) são das 19h28, quando a cidade registrava:

249 km – Oeste

349 km – Centro

101 km – Leste

232 km – Sul

360 km – Norte

O novo recorde vem um dia depois da cidade ter batido a maior lentidão até então. Na quarta-feira (25), a cida de São Paulo registrou 1.149 quilômetros de lentidão às 18h30, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A capital foi atingida por forte chuva durante a tarde, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar as zonas leste, oeste, sul, sudeste e centro em estado de atenção para alagamentos. O chamado foi encerrado por volta das 19h.

O trânsito da quarta-feira tinha batido bateu os 1.054 quilômetros de lentidão registrados no dia 10 de fevereiro deste ano. Em 2025, o recorde foi registrado no dia 10 de dezembro, às 19h, com 1.486 quilômetros de lentidão

*Estadão Conteúdo