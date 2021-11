Cidades do Acre sentem terremoto de magnitude 7,5 na Amazônia peruana; veja vídeo

Não há registros de mortos, mas edifícios ficaram destruídos e estradas foram danificadas; tremor derrubou histórica torre de igreja na cidade de Jalca Grande, no Peru

Reprodução/Twitter A torre da igreja de Jalca Grande, monumento católico mais antigo da cidade de Jalca Grande, foi destruída pelo terremoto



O Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru informou que houve neste domingo, 28, um terremoto de magnitude 7,5 na região amazônica do país. O epicentro ocorreu em Santa Maria De Nieva, na província de Condorcanqui, a uma profundidade de 131 quilômetros. Segundo a Defesa Civil do Peru, não há registros de mortos ou feridos, mas alguns edifícios desabaram e estradas ficaram destruídas. Walter Culqui, prefeito da cidade de Jalca Grande, lamentou a queda da torre da igreja local, o templo católico mais antigo da Amazônia peruana. Não houve tsunami, de acordo com a Marinha peruana. Moradores de pelo menos quatro cidades do Acre, no Brasil, relataram efeitos do tremor: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

📍Torre de Iglesia caída en el distrito de la Jalca Grande. pic.twitter.com/8mWYL4299y — Dulce María (@dulmps) November 28, 2021