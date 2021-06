Cinco capitais suspendem vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira

São Paulo, Aracaju, João Pessoa e Florianópolis aguardam a chegada de imunizantes; Campo Grande também suspendeu aplicação da primeira dose

EFE/EPA/TORSTEIN BOE NORWAY OUT Cinco capitais suspenderam aplicação da vacina contra a Covid-19



Capitais de cinco Estados suspenderam a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 22, a maioria devido à falta de imunizantes. Nesta segunda, a Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão da aplicação das duas doses em todos os postos de vacinação da cidade. Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, a expectativa é retomar a vacinação na quarta, 23, já que a cidade deve receber 188 mil doses da CoronaVac ainda nesta terça. Aracaju, no Sergipe, anunciou a suspensão da primeira dose até a chegada de novos lotes das vacinas. A prefeitura da cidade informou que vacinou mais pessoas do que o previsto durante o fim de semana. João Pessoa, na Paraíba, também aplica somente a segunda dose dos imunizantes da CoronaVac e Astrazeneca nesta terça, enquanto aguarda a chegada de mais vacinas. Já a Secretaria de Saúde de Florianópolis, em Santa Catarina, informou que esgotou mais de 8,5 mil vacinas recebidas para primeira dose em menos de dois dias. Sendo assim, também reduziu a imunização apenas a segunda dose nesta terça. “As pouco mais de 150 primeiras doses que temos em estoque estamos assegurando a vacinação de lactantes, gestantes e puérperas. Para avançar na vacinação, aguardamos a chegada de novas doses de vacina contra Covid-19”, disse a secretaria em nota. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também suspendeu a aplicação da primeira dose, mas alega que a medida é exclusivamente para concluir o ciclo vacinal de pelo menos 6 mil pessoas que precisam receber a segunda dose do imunizante.