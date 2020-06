Cidade de São Paulo vai reabrir bares, restaurantes e salões de beleza

Reabertura acontecerá no dia 6 de julho, se na próxima sexta-feira a classificação Amarela for mantida

EFE O governador João Doria confirmou o 6º período de quarentena, que vai do dia 29 de junho até o dia 14 de julho



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (26) que a capital e a região metropolitana avançaram para a Fase 3 – Amarela do plano de reabertura da economia, que permite bares, restaurantes e salões de beleza a voltarem a receber clientes, mas com restrições de funcionamento.

Na cidade de SP, o prefeito Bruno Covas acatou a recomendação do Centro de Contingencia e vai usar a próxima semana para dialogar com os setores de bares, hotéis, restaurantes, salões de beleza e barbearias e assinar protocolos.

A reabertura, de fato, só vai acontecer no dia 6 de julho, se na próxima sexta-feira a classificação Amarela se manter na região. A recomendação também vale para comércios e shoppings centers, que poderão flexibilizar o funcionamento ainda mais.

Até o domingo (28), ainda estão valendo as últimas classificações anunciadas, em que cinco regiões (Barretos, Presidente Prudente, Marília, Ribeirão Preto e Registro) continuam na quarentena mais restrita e o resto do Estado começam a flexibilizar o comércio.

O governador João Doria confirmou o 6º período de quarentena, que vai do dia 29 de junho até o dia 14 de julho. Nesse período, o Estado completa 100 dias de isolamento social. No mês de junho o Estado de São Paulo registrou 138.889 novos casos (+71%), 46.144 (-1%) internações e 6.144 óbitos (+17%) em decorrência da Covid-19 — a doença causada pelo novo coronavírus.

Novas classificações

Fase 1 – Vermelha: Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Registro, Piracicaba, Ribeirão Preto e Franca.

Fase 2 – Laranja: Barretos, São José do Rio Preto, Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, Taubaté, Baixada Santista, Sub-região Oeste RMSP, Sub-região Norte RMSP, Sub-região Leste RMSP.

Fase 3 – Amarela: Cidade de São Paulo, Sub-região Sudoeste RMSP e Sub-região Sudeste RMSP.