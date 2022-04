Clientes reclamam de instabilidade nos serviços da Claro

Serviços de internet e telefonia móvel da operadora pararam de funcionar na noite desta segunda

Reprodução / Google Maps Claro admitiu problemas e disse já tê-los consertado



Os clientes da operadora Claro relataram problemas no fornecimento de serviços de internet e telefonia móveis na noite desta segunda, 4. Segundo relatos postados nas redes sociais, não era possível acessar a internet através de dados móveis, enviar ou receber mensagens SMS ou fazer ligações. O site DownDetector, que registra reclamações, apontou um pico de 1.344 reclamações às 19h10. Por volta das 21h50, ainda haviam 175 reclamações. As principais áreas atingidas foram no Estado de São Paulo, com a capital, Osasco, Campinas e outras cidades liderando o número de relatos de problemas; Paraná e Rio de Janeiro também tiveram reclamações. Procurada pela Jovem Pan, a Claro ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

a claro caiu, e eu achando q meu sinal tava zoado (desliguei 40 mil vezes o celular) — 𝖆𝖓𝖆 (@_ajuliap) April 4, 2022

o burrao perdido pela cidade sem waze porque tropeçaram nos cabo da Claro — lucas vinícius (@lucasinutilismo) April 5, 2022

Impressão minha ou todo mundo que tem Claro ta sem sinal? — Nathália Gonçalves (@nanah_goncalves) April 4, 2022

Meu sinal foi embora e já tinha achado que teria sido mais uma vítima de golpe. @ClaroBrasil — Neto Lins (@netolinss) April 4, 2022

Oi @ClaroBrasil, cadê o meu sinal? Fiquei uns 10 minutos sem sinal algum e só voltou o sinal do telefone, nada da internet de dados pic.twitter.com/rVkUk30ds4 — Carol Vescio #Luiz2022 (@VescioCarol) April 4, 2022