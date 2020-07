Clubes da Série D pedem ajuda financeira de R$ 120 mil à CBF

Equipes pedem também que entidade não puna quem desistir do torneio

Divulgação Lucas Brunet é o presidente do Marcílio Dias, e representou os clubes no pedido à CBF



Após a CBF apresentar um novo calendário para a sequência da temporada 2020, os 68 clubes da Série D do Campeonato Brasileiro divulgaram um documento apresentando suas demandas à confederação. Entre os pedidos, estão uma nova ajuda financeira, e que os clubes que desistam da competição não sejam punidos.

Os times têm sofrido com a crise financeira causada pela covid-19. Assinada por Lucas Brunet, que preside o Marcílio Dias, de Santa Catarina, pede para que a entidade faça um novo aporte financeiro de R$ 120 mil na divisão. O valor foi repassado anteriormente com intuito de contribuir com o pagamento dos salários de abril e maio.

“Todos os clubes foram severamente afetados pela pandemia, perdendo receitas importantes para se manter, como patrocinadores e sócios-torcedores”, afirmam o times. “Entre as medidas de compensação aos Clubes solicitadas no requerimento está a doação, em caráter emergencial, de mais uma parcela de R$ 120 mil a cada clube participante, já que a parcela anterior aportada pela CBF, de mesmo valor, era para o prazo de 60 dias, já esgotados”, acrescentam.

Os times pedem também que os desistentes não sejam punidos. “Com a crise financeira instaurada pela pandemia, muitos Clubes alegam não possuir mais condições de participação na competição. Neste sentido, a carta solicita também que a CBF conceda o direito de desistência de participação, sem punição futura, aos Clubes que encontram-se em extremas dificuldades financeiras”, dizem.

Em busca de novos recursos, os clubes pedem o aval para negociar os direitos de transmissão das partidas, e apelam para que a CBF adquira placas de publicidade nos estádios, sob a garantia de que os recursos obtidos seriam utilizados exclusivamente para o pagamento de salários.

Nesta quinta-feira, a CBF informou que a quarta divisão nacional deve comecar no dia 6 de setembro, e ser encerrada em 7 de fevereiro.

* Com Estadão Conteúdo