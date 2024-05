CNA anuncia doação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vai doar R$ 2 milhões para ajudar os afetados pelas chuvas na região; valor será doado para o projeto “Band Abraça o Rio Grande do Sul”

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO As enchentes deixaram famílias desalojadas, causaram mortes, destruição de infraestruturas como barragens, pontes e estradas



O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, anunciou nesta segunda-feira (6) que o órgão vai doar R$ 2 milhões para ajudar as vítimas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O valor será doado para o projeto “Band Abraça o Rio Grande do Sul”, uma iniciativa do grupo de comunicação com a Central Única das Favelas (Cufa). Segundo Martins, é o momento das entidades do agro e de outros setores participarem dessa corrente de solidariedade para ajudar a população do Estado. “A CNA não poderia ficar insensível com o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, uma situação sem precedentes no Brasil. Precisamos mostrar nossa solidariedade”, disse.

As enchentes deixaram famílias desalojadas, causaram mortes, destruição de infraestruturas como barragens, pontes e estradas, perda de parte da produção de alimentos, e estão afetando a população urbana e a rural. O Estado e outras regiões do país já vinham enfrentando uma série de adversidades climáticas causadas pelo fenômeno El Niño, que afetaram a produção agropecuária.