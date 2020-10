Cobasi comemora 35 anos com doação de ração a 70 ONGs de proteção animal

Durante todo o mês, na compra de um saco de ração seca das marcas Farmina, Guabi Natural, Hills, PremieRpet, Royal Canin e Total Alimentos, a empresa doará duas refeições a ONGs

InBetweentheBlinks/Shutterstock Além da ação de doação de alimentos, a Cobasi também irá estimular a adoção de animais



A Cobasi, pioneira no conceito de mega lojas para pet e uma das maiores varejistas do setor no país, comemora em outubro 35 anos. Para celebrar a data, desenvolveu uma campanha de aniversário, com o slogan “Juntos por + momentos especiais”, que, durante todo o mês, focará na ajuda a animais sob custódia de 70 ONGs de proteção animal espalhadas pelo Brasil. Durante o mês de outubro, a Cobasi estimulará a doação de alimentos para as ONGs, além de incentivar a adoção de animais. A ação principal é a união com seis grandes nomes da indústria pet food: Farmina, Guabi Natural, Hills, PremieRpet, Royal Canin e Total Alimentos, para a doação de ração. A participação dos clientes da Cobasi será de extrema importância para o sucesso da campanha. Isso porque, a cada saco de ração seca vendido dessas marcas, nas lojas físicas ou no e-commerce, será feita a doação de duas refeições para os animais. A contribuição será distribuída igualmente entre 70 ONGs dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Recife, Fortaleza, além do Distrito Federal.

“Desde 2016, fazemos campanhas de aniversário com o objetivo de ajudar instituições de proteção animal. Nestes anos, já doamos mais de 200 toneladas de alimento para mais de 100 ONGs, além de acessórios, medicamentos e produtos de limpeza. Porém, esta é a primeira vez que conseguimos juntar as seis maiores marcas de ração conosco para a realização dessas doações. Por isso, o slogan da campanha ‘Juntos por + momentos especiais’. Além da união das marcas, a campanha depende do engajamento dos clientes para conseguir mais rações aos animais sem lar”, afirma Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi. A empresa também irá estimular a adoção de animais. “Muitas lojas já retornaram com os eventos de adoções, e vamos incentivar o ato de adotar por meio de reportagens, de depoimentos nas nossas redes sociais e no blog da Cobasi”, explica Daniela.

Todas as 106 lojas da Cobasi também são pontos de arrecadação de doações. Para incentivar os clientes a doarem, o mês de aniversário será encerrado com o evento Pedágio Aumigo. Programado para o dia 31 de outubro, o evento acontecerá em 54 lojas, onde será montado um ponto de coleta no estacionamento e os clientes podem fazer a doação sem precisar sair do carro. Esta será a 2ª edição do Pedágio. A primeira ocorreu em julho e arrecadou mais de 3 toneladas de rações e 491 acessórios. A parceria com ONGs de proteção animal e o incentivo à adoção fazem parte dos pilares da Cobasi. As ações ocorrem desde 1998 com a inauguração do primeiro centro de adoção na unidade Villa Lobos, em São Paulo.