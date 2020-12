Cobasi integra loja física com e-commerce e cria serviços que facilitam a experiência do cliente

Empresa pioneira no conceito de shopping para animais avança na estratégia de omnichannel

Unsplash A Cobasi vende produtos para pets em 107 lojas físicas e em dois canais de e-commerce (site e aplicativo)



A Cobasi, pioneira no conceito de shopping para animais no Brasil, atualmente com 107 lojas espalhadas em sete estados brasileiros e no Distrito Federal, além de seu site e aplicativo, avança cada vez mais na estratégia omnichannel – conceito que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa com o objetivo de estreitar e aprimorar a experiência do cliente com a marca. A transformação digital permeou a companhia, de forma que as diversas áreas da empresa se mobilizaram para fazer com que os clientes da loja física conhecessem o e-commerce e vice-versa. Dentre os serviços lançados com o objetivo de integração dos canais, destacam-se o Retirar na Loja e o Cobasi Já, que têm o objetivo de deixar o cliente com a mercadoria em mãos. A opção Retirar na Loja é bem aceita pelos consumidores. O cliente faz a compra no site ou no aplicativo e pega o seu pedido na loja mais próxima, sem custo de entrega. A Cobasi foi pioneira em seu segmento a lançar o serviço, válido para todas as lojas e com disponibilidade de retirada do produto 45 minutos após a confirmação do pagamento.

O Cobasi Já é o serviço de entrega a jato no qual o cliente recebe seu pedido no mesmo dia da compra ou em até quatro horas após a confirmação do pagamento, conforme disponibilidade de entrega no endereço de correspondência cadastrado pelo comprador. A Cobasi também foi pioneira em seu segmento nesse serviço de entrega expressa para várias cidades do Brasil. Como estratégia de inovação, vários desses pedidos saem direto da loja mais próxima do cliente, otimizando o tempo de entrega e os custos de operação.

Devido à pandemia, a Cobasi desenvolveu uma nova forma para quem opta por comprar pelo site e retirar os produtos nas lojas físicas, o Cobasi no seu carro. Este serviço funciona como uma espécie de drive-thru. O cliente compra pelo site (cobasi.com.br) ou pelo aplicativo, escolhendo a opção de entrega Retirar na Loja. Após a aprovação da compra, ele recebe no mesmo dia o e-mail com a mensagem “seu pedido já pode ser retirado”. Neste e-mail, haverá um ícone escrito “Cheguei”. Quando o cliente estiver na loja em que escolheu retirar o pedido, ele deverá clicar e informar o modelo do carro, a cor, a placa e o ponto de referência do local onde está estacionado. Um funcionário irá até o veículo com os produtos adquiridos, com a opção de colocá-los diretamente no porta-mala, excluindo qualquer contato entre os dois e garantindo a segurança de ambos.