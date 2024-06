Código de Ética dos colaboradores do Grupo Jovem Pan

O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover um ambiente de trabalho ético, responsável, transparente e democrático; confira abaixo a Política de Ética

O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover um ambiente de trabalho ético, responsável, transparente e democrático. Por isso, o Código de Ética da empresa visa estabelecer os princípios e valores aplicáveis exclusivamente a conduta de seus colaboradores, fornecedores e demais parceiros. O diretor presidente da Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, defende que em tempos de mudanças rápidas e desafios inesperados, a Jovem Pan visa reforçar o compromisso com a liderança ética. “Compreendemos que o caminho para a excelência é contínuo e sempre sujeito a aprendizado e aperfeiçoamento. Por isso, nos comprometemos a revisar constantemente nossas práticas, buscando refletir nosso compromisso com a ética, a liberdade, o desenvolvimento econômico e a democracia”, afirma no documento.

Roberto Alves de Araújo diz que “ao implementarmos este Código de Ética estamos reafirmando nosso compromisso com um jornalismo imparcial e responsável, com autonomia editorial. Ao nos mantermos firmes nesses princípios, asseguramos que nosso grupo de comunicação não apenas informe, mas também contribua para uma sociedade mais informada, consciente e, consequentemente, mais livre.”

