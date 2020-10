Com 300 mil vagas, cursos gratuitos prometem adaptar professores a ambientes tecnológicos

Cursos livres serão disponibilizados de forma gratuita e online; anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nas redes sociais nesta quinta-feira

Pixabay / Creative Commons

Professores e estudantes de licenciatura do Brasil poderão, a partir desta quinta-feira, 15, se inscrever em uma das 300 mil vagas para cursos virtuais anunciados pelo Governo Federal em comemoração ao Dia do Professor. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nas redes sociais. Segundo ele, os cursos são “destinados a qualificar e capacitar nossos educadores no uso de ferramentas virtuais em ambientes tecnológicos”. A iniciativa é uma parceria da Capes com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Ao todo, cinco cursos diferentes serão oferecidos: produção de videoaulas, com 25 horas de duração; mediação em EAD, com 30 horas de duração; desenho didático para ensino online, com 50 horas de duração; multimeios em educação e psicologia na educação, ambos com 60 horas. As inscrições estarão abertas por um mês ou até que as vagas disponibilizadas se esgotem. Elas devem ser feitas em uma plataforma disponibilizada pela UEMA.