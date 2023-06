Com casos de gripe aviária, Espírito Santo proíbe visita de turistas a 13 ilhas: veja quais

Medida tem por objetivo o enfrentamento do avanço da doença em território capixaba

Governo do Estado de Espírito Santo/Divulgação Arquipélago das Três Ilhas em Guarapari, no Espírito Santo



O governo do Espírito Santo proibiu, por tempo indeterminado, a visita de turistas a oito ilhas que ficam localizadas em Setiba, no município de Guarapari, após a região notificar casos de gripe aviária. Com a determinação, subiu para 13 o número de ilhas turísticas com acesso proibido de visitantes devido à doença. Nesta semana, a Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, já havia proibido, por pelo menos seis meses, visita a cinco ilhas que ficam na orla de Itapuã. Já em Guarapari são oito ilhas com proibições. Entre elas estão as cinco que compõem o Arquipélago das Três Ilhas: Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema. Além delas, também estão na lista as ilhas da Área de Proteção Ambiental (APA): Francisco Vaz, Toaninha e Alacaeira. A proibição de visita as ilhas foi publicada na portaria do Estado, que foi assinada pelo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni. A medida tem por objetivo o enfrentamento do avanço da gripe aviária em território capixaba.