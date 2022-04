Com dados defasados, Brasil registra 39 óbitos por Covid-19

Quase 30 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com a doença; oito estados e o Distrito Federal não enviaram informações ao Conass

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil segue com média de mortes em decorrência da Covid-19 abaixo de 200 óbitos



Neste domingo, 3, o Brasil registrou 39 mortes por Covid-19 e, agora, passa a ter uma média móvel de 181 óbitos segundo os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No total, 660.147 cidadãos faleceram em decorrência do novo coronavírus. Entre os casos confirmados desde o começo da pandemia, 29.999.437 brasileiros receberam o diagnóstico positivo para a doença. Nas últimas 24 horas, 7.210 pessoas contraíram o vírus e a média móvel chegou a 22.431. As informações compiladas, porém, encontram-se defasadas já que oito estados (Acre, Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins) e o Distrito Federal não enviaram seus dados por problemas técnicos. Desde o início da pandemia, os Estados que mais registraram mortes por Covid-19 foram São Paulo, com 167.485; Rio de Janeiro, com 72.858; e Minas Gerais, com 60.879.