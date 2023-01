Com mais de 7 quilos, nasce o maior bebê do Amazonas

Criança, de 59 centímetros, veio ao mundo de parto cesárea

Divulgação/ SES-AM Bebê nasceu com 7,3 quilos e 59 centímetros, nesta semana, no Hospital Padre Colombo, em Parintins



O maior bebê do Amazonas nasceu com 7,3 quilos e 59 centímetros, nesta semana, no Hospital Padre Colombo, em Parintins. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o recém-nascido Angerson veio ao mundo às 11h27 de quarta-feira, 18, de parto cesárea e já é um recorde na rede de saúde do Estado. Nascido com peso acima do normal, o estado de saúde do bebê é estável e considerado saudável. A mãe Cleidiane Santos tem mais cinco filhos e estava em sua 40ª semana de gestação. Segundo ela, o tamanho do bebê a surpreendeu. “Não esperava essa surpresa. Pensei que seriam quatro quilos, mas veio sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padro Colombo, que está me dando força e me tratando muito bem, desde quando entrei aqui, se não fosse eles, não sei o que seria de mim. Então agradeço cada um”, disse. A família pede apoio para renovar o enxoval de roupas. De acordo com a SES, os profissionais do hospital se juntaram para arrecadar cestas básicas e um novo kit de enxoval. Aos interessados em ajudar, a unidade receberá as doações.