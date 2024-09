Com onda de calor intenso, Rio de Janeiro enfrenta incêndios em vegetação e promove banhos de chuveiro ao ar livre

Temperaturas superam os 40ºC na capital fluminense; instituições de ensino recomendam que os estudantes levem garrafas de água

EFE/Antonio Lacerda Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 16 mil chamados este ano para combater incêndios



A cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma onda de calor intenso, com temperaturas superando os 40°C por três dias consecutivos. Na quinta-feira, a temperatura máxima atingiu 41,1°C em Guaratiba, marcando o recorde deste inverno, que se encerra em 22 de setembro. Em resposta ao calor extremo, as escolas estão adotando medidas para proteger os alunos. As instituições de ensino estão recomendando que os estudantes levem garrafas de água e estão promovendo banhos de chuveiro ao ar livre nas creches. As praias de Copacabana e Ipanema atraíram muitos banhistas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira.

A previsão do tempo indica um dia quente e seco, com temperaturas variando entre 20°C e 40°C, além de umidade relativa do ar entre 12% e 20%, o que contribui para a sensação de calor. O estado também enfrenta um grave problema com incêndios em vegetação, com cerca de 40 ocorrências registradas e 460 focos de incêndio contabilizados no dia anterior. O Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 16 mil chamados este ano, um número que representa um aumento significativo em comparação ao ano passado.

Diante da seca, o governo estadual anunciou a implementação de obras emergenciais para garantir o abastecimento de água. A concessionária de energia Light alertou que o calor e as queimadas estão afetando o sistema elétrico, resultando em prejuízos anuais de R$ 800 milhões devido a furtos de energia.

Para proporcionar um pouco de alívio aos passageiros no transporte público, o metrô do Rio de Janeiro instalou ventiladores nas estações e mantém a frota equipada com ar-condicionado. No entanto, usuários das barcas têm reclamado do calor excessivo nas embarcações, evidenciando a necessidade de melhorias nas condições de transporte durante essa onda de calor.

Publicado por Fernando Keller