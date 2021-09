Com prioridade na sustentabilidade, Volvo lança no Brasil o seu SUV 100% elétrico

XC 40 Recharge Pure Electric tem autonomia de mais de 400 km, potência de 408 cavalos e pedal único para aceleração e frenagem; ‘É o que temos de melhor em sofisticação, segurança e tecnologia’, afirma diretor da montadora

Divulgação/Volvo O XC 40 Recharge Pure Electric, primeiro SUV 100% elétrico da Volvo no Brasil; montadora pretende construir rede de abastecimento em rodovias do país



Com sistema de infoentretenimento do Google, autonomia de mais de 400 km, maior espaço para as malas e potência de 408 cavalos, o XC 40 Recharge Pure Electric, o mais novo SUV da Volvo, evidencia ainda o compromisso da marca com o meio ambiente. O carro, esgotado em poucos dias na pré-venda, combina o melhor do estilo escandinavo com a sustentabilidade e chega ao Brasil para fortalecer o compromisso da montadora em tornar-se totalmente elétrica até 2030. “O XC 40 Recharge Pure Electric chega para ser um marco para a Volvo Cars. Aqui no Brasil, só vendemos veículos híbridos. Agora, a chegada no modelo elétrico nos coloca em um novo patamar. Esse veículo traz o que temos de melhor em luxo, elegância, sofisticação, segurança e, sobretudo, tecnologia. É um veículo robusto, que traz em seu DNA todos os anos de desenvolvimento e pioneirismo da marca”, afirma João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Um dos destaques deste novo SUV está no “One Pedal Drive” , um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas por meio de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressioná-lo. Para frear, basta aliviar o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente e amplia a autonomia. Além da eletrificação e da sustentabilidade, o XC 40 Recharge Pure Electric ainda faz história ao inaugurar o novo sistema de infoentretenimento, com o inédito sistema operacional Google Automotive Services, que integra o carro aos mais avançados recursos da empresa de tecnologia. O XC 40 sai por R$ 389.950,00.

Veja o teste drive que o Máquinas na Pan fez no dia do lançamento do XC 40 Pure Electric

Eletrificação da frota

Com 70% de participação de mercado no segmento de veículos híbridos plug-in, a Volvo não venderá mais carros a combustão no Brasil, colocando à disposição dos consumidores brasileiros somente modelos híbridos ou elétricos. Dentre todos os países que comercializam os carros da montadora no mundo, o Brasil e a Noruega são os primeiros a abolirem os veículos à combustão de seu portfólio. Em entrevista ao Pânico, poucos dia antes do lançamento do XC 40 Recharge Pure Electric, Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil, falou sobre a estratégia global da marca e ressaltou para o consumidor brasileiro alguns pontos sobre a eletrificação dos veículos da montadora. “Você não precisa parar em um posto de gasolina, tem uma pegada sustentável e o valor do custo da energia é três vezes mais barato que o da gasolina”, destacou Ugo. “Para carregar em casa, você precisa ter uma tomada de 220 volts aterrada. E a gente construiu quase 800 carregadores em supermercados, estacionamentos… Até o final, deverá chegar a mil. Para os carros 100% elétricos, nossa grande ideia é uma infraestrutura em rodovias. É uma iniciativa que tem de vir de nós, o governo tem outras demandas.”

Entrevista com o diretor de marketing da Volvo no Pânico