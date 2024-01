Com salários de até R$ 22,9 mil, inscrições para o ‘Enem dos Concursos’ começam nesta sexta

Concurso Nacional Unificado oferece 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Federal; taxa é de R$ 90 para cargos de nível superior e R$ 60 de ensino médio

Banco de Imagens / Freepik Governo estima receber de 2 a 3 milhões de inscrições para a prova unificada



Começam nesta sexta-feira, 19, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como o “Enem dos concursos”. Neste concurso, os candidatos terão a oportunidade de concorrer a mais de 6,6 mil vagas em 21 órgãos da Administração Federal. No total, são oferecidas 6.640 vagas, com salários que chegam a R$ 22,9 mil, sendo 5.948 são destinadas a candidatos com graduação e 692 são para nível médio. Os editais serão disponibilizados aqui. As vagas foram divididas em oito blocos, sendo sete para cargos de nível superior e um para nível médio. Durante a inscrição, os candidatos deverão escolher uma das oito áreas de atuação e indicar a preferência pelos cargos disponíveis no bloco escolhido. Ou seja, os participantes poderão concorrer a mais de um cargo dentro da área escolhida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O CPNU foi inspirado no modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tem como objetivo “democratizar o acesso às vagas públicas a partir da dispersão geográfica”. As provas serão realizadas em 220 cidades do Brasil, em 5.141 locais de aplicação, com 77.242 salas de prova. A banca escolhida para a realização do concurso foi a Cesgranrio. A previsão é que 350 mil pessoas estejam envolvidas na organização e aplicação das provas. Para participar do concurso, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 90 para as vagas de nível superior e R$ 60 para os cargos de ensino médio. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e doadoras de médula óssea, além de estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e com financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), estarão isentas dessa taxa. As inscrições serão válidas para todo o bloco escolhido.