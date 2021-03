Com serviço de carros por assinatura, Caoa oferece solução inteligente de mobilidade

Modalidade de locação de automóveis, antes disponível apenas para empresas, agora também pode ser contratada por clientes pessoas físicas

Reprodução/Jovem Pan O Tiggo 5x, por exemplo, pode ser locado a partir de R$ 1.747,08 na assinatura por 24 meses



A pandemia provocada pelo coronavírus causou forte impacto na indústria automotiva, que busca novas soluções para a retomada do crescimento do setor. Uma das principais alternativas encontradas pelos fabricantes de automóveis foi a locação de carros, com foco nos jovens que podem utilizar o veículo por períodos curtos de tempo em vez de investir um valor maior para a compra do carro novo. Lançado no início de 2020, o serviço de locação da Caoa surgiu com o objetivo de oferecer mais soluções de mobilidade ao mercado brasileiro, seguindo uma tendência mundial. A partir de agora, a modalidade de carros por assinatura, que antes estava disponível apenas para empresas, na terceirização de frotas, também pode ser contratada por clientes pessoas físicas, com o Caoa Sempre.

Com a Caoa Locadora, o cliente pode ter muitos benefícios em comparação a outras locadoras, entre eles: revisão em toda a rede de concessionárias do Brasil, custo-benefício extremamente atrativo, prazo de entrega diferenciado, atendimento customizado e serviços no Pós-Venda Caoa, um dos mais conceituados do Brasil. Para o diretor-executivo da Caoa, Jack Nunes, o mais importante é que atualmente o cliente pode escolher como será a sua experiência de posse, seja por meio de compra, locação ou compartilhamento. Em entrevista à Jovem Pan, Nunes explicou toda a mecânica para o aluguel de automóveis da marca, os veículos disponíveis e as vantagens das quais o usuário usufrui ao utilizar o serviço de carros por assinatura. “Em janeiro deste ano, lançamos o programa Caoa 100, exclusivo para pessoa física, com planos de 12 e 24 meses. Pagando um valor bem baixo, o cliente consegue ter acesso a um veículo com alta tecnologia e inovação”, disse o executivo.

A disponibilidade atual de modelos como os SUVs Caoa (Chery Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8 com sete lugares) garante opções de pinturas em vermelho, branco, prata, cinza e preto com tintas metálicas ou perolizadas, sem impacto no preço da assinatura do veículo. O Tiggo 5x, por exemplo, pode ser locado por valores a partir de R$ 1.747,08 na assinatura por 24 meses. Ainda segundo Jack Nunes, além de contar com uma grande quantidade de lojas espalhadas por todo o país para retirada e entrega de veículos, todos os planos de assinatura contam com documentação e licenciamento inclusos, além de serviço de proteção contra furto, colisões e terceiros. Em breve, veículos da Hyundai e Subaru estarão também disponíveis para locação.

Para verificação de veículos disponíveis, prazos e demais informações, o cliente pode acessar o site da Caoa clicando AQUI e preencher um formulário. Uma equipe especializada entrará em contato. Outra opção é o contato pelo telefone 0800-771-7777. A central de atendimento funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Caso prefira, a assinatura completa poderá ser realizada pelo site, restando apenas retirar o veículo na concessionária.