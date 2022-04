Comissão de Justiça da Câmara do Rio aceita denúncia contra Gabriel Monteiro

Decisão foi aceita nesta sexta-feira, 8, pelos membros do grupo; na próxima semana, Conselho de Ética sorteará o relator do caso

Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro Caso foi analisado e votado nesta sexta-feira, 8



Os vereadores que formam a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aceitaram a denúncia contra o parlamentar Gabriel Monteiro (PL). Os membros analisaram se a representação que pede a cassação do vereador atende aspectos legais e votaram se aceitavam ou não a denúncia nesta sexta-feira, 8. Os deputados Inaldo Silva e Dr. Gilberto votaram pela admissibilidade, enquanto que Alexandre Isquierdo, presidente do Conselho de Ética, se declarou impedido. “Claro que a comissão não pode ser levada pela emoção, pelo calor, por tudo que aparece na imprensa. A comissão não julga mérito. A gente estava analisando cada fato chegando. Nós da Comissão de Justiça e Redação por maioria de votos, já que o Alexandre Isquierdo não pode votar por presidir o Conselho de Ética, decidimos pela admissibilidade”, disse Inaldo. Com a denúncia aceita, a representação voltará para o Conselho de Ética, que, na próxima terça-feira, 12, se reunirá para sortear o relator que deverá chamar testemunhas, colher provas e ouvir o vereador. Além disso, o relator será responsável pelo documento que pode pedir ou não a cassação de Monteiro do cargo.