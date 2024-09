Comissão Externa da Voepass na Câmara ouvirá membros do Cenipa sobre queda de avião em Vinhedo

Reportagem da Jovem Pan apurou que objetivo principal é acompanhar as investigações do acidente aéreo do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, que operava uma aeronave ATR-72

Divulgação/Polícia Federal Avião caiu em Vinhedo sobre um condomínio e deixou 62 mortos



Na última sexta-feira (9), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou um relatório detalhado sobre a sequência de eventos que culminaram no acidente da aeronave da VoePass, que partiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedo (SP). Em resposta a essa tragédia, foi criada a COMISSÃO EXTERNA SOBRE O ACIDENTE DO AVIÃO VOEPASS LINHAS AÉREAS, que nesta terça-feira (10) ouvirá importantes representantes do Cenipa. Entre eles estão o Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, Chefe do CENIPA; o Coronel Aviador Carlos Henrique Baldin; e o Coronel Aviador R1 Maurício J. A. Gusman Filho.

A comissão tem como objetivo principal acompanhar as investigações do acidente aéreo do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, que operava uma aeronave ATR-72, além de sugerir modificações na legislação visando à segurança dos usuários. Nesse contexto, a investigação de acidentes aéreos é essencial para identificar falhas e formular recomendações que ajudem a prevenir futuros incidentes. O caso do voo 2283 requer atenção especial, considerando sua gravidade e as possíveis implicações para a segurança da aviação nacional.

Conforme indicado no requerimento, o Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, na qualidade de representante do CENIPA, possui vasta experiência e conhecimento técnico em investigações de acidentes aeronáuticos. Sua participação na comissão permitirá uma análise aprofundada dos fatores que contribuíram para o acidente, além de fornecer informações técnicas fundamentais para a avaliação do caso. A presença do Brigadeiro Moreno garantirá que a investigação seja conduzida de forma transparente, reforçando a confiança do público e das partes interessadas nos processos investigativos do CENIPA.

Esse aspecto é crucial para assegurar a implementação eficaz de todas as medidas corretivas necessárias. Ao compartilhar informações detalhadas sobre o acidente do voo 2283, o Brigadeiro Moreno poderá auxiliar a comissão na formulação de recomendações de segurança que poderão ser adotadas por companhias aéreas e autoridades de aviação civil, contribuindo assim para a prevenção de futuros acidentes.

Além disso, a participação do Brigadeiro na comissão promoverá uma colaboração mais próxima entre o CENIPA e outras entidades responsáveis pela segurança aérea, permitindo um intercâmbio de informações e práticas que beneficiem todas as partes envolvidas. Dada a importância dos acidentes aéreos para a sociedade, é do interesse público que todos os aspectos relacionados ao incidente sejam discutidos de maneira aberta e transparente.