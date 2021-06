Comitê de Fiscalização em SP encerra festa clandestina com 235 pessoas na zona leste

Força-tarefa que reúne a Vigilância Sanitária, o Procon-SP e a Polícia Militar também foi acionada em Campos do Jordão para desmobilizar três festas com 200 pessoas

Reprodução/ SSP Força-tarefa encerrou festa com mais de 200 pessoas



Na madrugada de sábado para domingo, 6, o Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo encerrou uma festa clandestina na Mooca, zona leste da capital, com 235 pessoas. Entre os participantes do evento, 68 não utilizavam máscaras de proteção facial contra a Covid-19. A ação foi realizada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado, Procon-SP e órgãos fiscalizadores do município. Além desse flagrante, as equipes autuaram cinco estabelecimentos comerciais localizados nos bairros da Liberdade, Aclimação, Jardim Paulista, Bela Vista, Consolação e Parque da Mooca. No total, a Polícia Militar apoiou 11 ações da Vigilância Sanitária, Procon e município. Foram realizadas 994 dispersões e mais de 12 mil veículos foram vistoriados e 14 pessoas foram presas.

Fiscalização em Campos do Jordão

O feriado de Corpus Christi levou muitas pessoas à Campos do Jordão e a força-tarefa precisou ser acionada. Ao todo, três festas com mais de 200 pessoas foram desmobilizadas e 25 estabelecimentos notificados por aglomeração. Todos foram notificados, assim como os responsáveis pelos imóveis e locações, serão multados e enquadrados na Lei Municipal 4.033/20, que estabelece as medidas de combate à pandemia na cidade. Em uma das ações, foi localizada uma festa clandestina dentro de uma residência na Chácara Boa Vista, onde os dois homens responsáveis resistiram à abordagem e desacataram os policiais. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Polícia do município.