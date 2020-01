Saiba como ajudar as vítimas das chuvas de Minas Gerais

Estão sendo aceitas doações também para cães e gatos

Werther Santana/Estadão Conteúdo Mais de 100 cidades estão em situação de emergência decretada pelo Estado e 32 decretada pelo município, além de três em calamidade pública



As fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde a última semana já deixaram ao menos 54 mortos em 17 municípios e quase 46 mil desabrigados e desalojados. Mais de 100 cidades estão em situação de emergência decretada pelo Estado e 32 decretada pelo município, além de três em calamidade pública.

Em Belo Horizonte, a tempestade de sexta-feira (24) atingiu a periferia da capital mineira, matando 13 pessoas. Já na terça (28), as chuvas destruíram parte da zona sul da capital, área nobre da cidade, incluindo ruas em frente à casa do prefeito, que mora no bairro de Lourdes. Não houve registro de mortes.

Nesta semana, diversos pontos da capital e de outras cidades começaram a receber doações para ajudar as vítimas.

Saiba como ajudar

Belo Horizonte:

Ponto de apoio da Cruz Vermelha – Av. Úrsula Paulino, 1555, Bairro Betânia

Sede da Cruz Vermelha – Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro

Servas (Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários)

Unidades do Corpo de Bombeiros

Batalhões da Polícia Militar

Delegacias de plantão da Polícia Civil: Rua Sinfronio Brochado, 940, Barreiro de Baixo Avenida João XXIII, 287, Alípio de Melo Rua Pouso Alegre, 417, Floresta

Fora da Capital: Delegacias de plantão em Contagem, Santa Luzia, Betim e Ibirité

2º Batalhão de Bombeiros Militar – Contagem

Batalhões da Polícia Militar

O que doar?

Alimentos não perecíveis

Produtos de limpeza

Produtos de Higiene Pessoal

Água Mineral

Fraldas

O Banco do Brasil também abriu uma conta para receber doações voluntárias. De acordo com a instituição, os recursos serão usados para cobrir necessidades urgentes das comunidades atingidas.

Dados da conta: