Como consequência da pandemia, número de mortes cresce quase 15% no Brasil em 2020, segundo IBGE

O número do registro de mortes no Brasil cresceu 14,9% em 2020, ano marcado pela pandemia global do coronavírus. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a quantidade de óbitos passou de 1.314.103 em 2019 para 1.510.068 em 2020, um crescimento de 195.965, considerando os registros com informações de sexo e idade da pessoa falecida. Foi a maior alta, tanto percentual quanto em números absolutos, desde 1984. “A alta no número de óbitos observada entre 2019 e 2020 foi muito fora do comum quando vemos como foi esse movimento nos anos anteriores. Olhando desde 1984, mesmo que as séries mais antigas não sejam comparáveis com as atuais, pois o índice de sub-registro era muito alto, é possível observar que nunca antes tivemos uma variação acima de 7% de um ano para outro. Sendo que, em geral, o incremento ficava abaixo ou em torno de 3%”, apontou a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.

Em relação ao sexo, o aumento de mortes foi maior entre homens (16,7%) que entre as mulheres (12,7%). “Os homens, em geral, têm uma taxa de mortalidade maior, principalmente na faixa dos 20 a 24 anos. Em 2020, por exemplo, um homem com essa idade tinha 2,1 vezes mais chances de morrer por causas naturais que uma mulher. Já se as causas forem externas, como homicídios ou acidentes, essa diferença chega a ser de 9,6 vezes. Com o avanço da idade, a sobre mortalidade masculina diminui”, explicou a gerente de pesquisa. No tocante a idade, 75,8% dos óbitos foram de pessoas com mais de 60 anos. A faixa dos 15 aos 59 anos também registrou alta de 14,9%. Por outro lado, entre crianças e adolescentes de até 15 anos, houve uma redução de 15,1%.

De acordo com as estatísticas, mais de 99% óbitos a mais, de 2020 em relação a 2019, ocorreram por causas naturais, como doenças. “Houve um crescimento bastante relevante das mortes por causas naturais, o que é condizente com o cenário de uma epidemia. Por outro lado, o fato de as crianças e adolescentes terem ficado em casa parece ter reduzido expressivamente os óbitos até os 15 anos, talvez pela menor exposição a agentes patógenos em geral ou a riscos de causas externas”, analisa Klívia. O levantamento ainda aponta que cerca de 73,5% dos óbitos de 2020 ocorreram em hospital, 20,7% em domicílios e em 5,8% em outro local de ocorrência ou sem declaração.