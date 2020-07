Serasa permite quitar dívidas de R$ 1 mil por R$ 100; saiba como

Mais sete empresas aderiram à campanha: Ativos S.A, kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem; regularização pode ser feita online

Pixabay O Serasa estima, através desta campanha, mais de 25 milhões de pessoas possam limpar os seus nomes



Mais sete empresas aderiram à campanha da Serasa Limpa Nome, que permite que endividados entre R$ 200 e R$ 1 mil possam quitar suas dívidas por apenas R$ 100: Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem. Por meio do site do Serasa Limpa Nome, a pessoa pode consultar de forma grátis, pelo número do CPF, quais são as suas dívidas, e negociá-las online com as empresas. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

Por causa da pandemia da Covid-19, as agências que possuem atendimento presencial estão fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do aplicativo, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, através do número: (11) 98870-7025. Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação. O Serasa estima, através desta campanha, mais de 25 milhões de pessoas possam limpar os seus nomes.

Confira o passo a passo:

Primeiro, o consumidor consulta quais são as suas dívidas e quais são as ofertas para quitá-las, com o número do CPF. Depois, escolhe as opções de parcelamento do valor e, em seguida, gera o boleto para pagar, conforme indicado na imagem abaixo.