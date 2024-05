Companhias aéreas anunciam voos em Canoas como alternativa a Porto Alegre

Novos voos fazem parte da malha aérea emergencial para ligar o Rio Grande do Sul a outras regiões em meio aos impactos das enchentes que devastaram o estado

Divulgação/Latam Airlines No site da Latam, a viagem de Guarulhos a Canoas custava R$ 630,55



As companhias aéreas Azul e Latam anunciaram a oferta de voos com origem ou destino na base aérea de Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. As operações têm início previsto para a próxima semana e devem conectar a cidade gaúcha a aeroportos paulistas –Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Os novos voos fazem parte da malha aérea emergencial para ligar o Rio Grande do Sul a outras regiões em meio aos impactos das enchentes que devastaram o estado. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou debaixo d’água, e o prazo de reabertura é incerto. Com o gargalo logístico, a adaptação da base aérea de Canoas para voos comerciais surgiu como alternativa nas últimas semanas. O município –também afetado pelas enchentes– é vizinho da capital gaúcha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta terça, a Latam anunciou 12 voos semanais na base aérea. As operações da companhia em Canoas terão início na segunda-feira (27). Conforme a empresa, serão voos diários na rota Guarulhos-Canoas-Guarulhos, além de cinco semanais na rota Congonhas-Canoas-Congonhas (exceto quartas e sábados). As operações envolverão aeronaves com capacidade para até 176 passageiros. Os embarques e desembarques em Canoas serão realizados com auxílio de ônibus. Todo o processo de atendimento aos clientes, diz a empresa, será feito de forma adaptada no andar térreo do ParkShopping Canoas. O centro comercial fica a cerca de três quilômetros da base aérea. O check-in de cada voo será encerrado uma hora antes da decolagem.

No caso da Azul, a operação regular em Canoas foi anunciada a partir de 1º de junho, com possibilidade de antecipação. Os voos acontecerão diariamente e terão como origem ou destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Os voos partirão de Viracopos às 8h15, com chegada prevista a Canoas para 10h. As operações de retorno sairão às 11h30 da cidade gaúcha, com chegada prevista a Campinas para 13h15. O local de embarque e desembarque também será o ParkShopping Canoas, que servirá como base para atendimento dos clientes. “Com isso, a Azul orienta que os clientes se apresentem no local com antecedência de três horas ao horário da decolagem, já que o check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos”, diz a companhia.

No site da Latam, a viagem de Guarulhos a Canoas na segunda-feira (27), dia de início das atividades, custava a partir de R$ 630,55, conforme pesquisa realizada pela reportagem por volta das 16h30 desta terça. O trajeto inverso saía a partir de R$ 599,90. Na rota de Congonhas para Canoas, os preços partiam de R$ 654,10 para a próxima segunda. O sentido contrário tinha tarifas a partir de R$ 599,90. No site da Azul, a passagem de Viracopos a Canoas no dia 1º de junho custava a partir de R$ 737,77, conforme pesquisa realizada pela reportagem também na tarde desta terça. O trajeto inverso no mesmo dia saía a partir de R$ 762,06. Preços de tarifas aéreas não são fixos. Costumam mudar conforme variáveis como o prazo anterior às viagens e a demanda pelos serviços.

*Reportagem produzida com auxílio de IA