Concessão do aeroporto de Porto Alegre será reavaliada

Medida visa adaptar os investimentos necessários para a reconstrução do Salgado Filho, que teve suas operações suspensas por tempo indeterminado

MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pista alagada do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre



O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou uma importante revisão no contrato de concessão do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Esta medida visa adaptar os investimentos necessários para a reconstrução do terminal, que teve suas operações suspensas por tempo indeterminado devido a danos significativos causados pelas enchentes. A Fraport Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto, confirmou a suspensão das operações através de seu site oficial, seguindo as diretrizes da legislação portuária. Um documento internacional, conhecido como Notam, foi emitido para informar pilotos e companhias aéreas sobre as alterações e restrições temporárias nas operações aéreas. Os voos estão oficialmente suspensos até 30 de maio, mas, na prática, o aeroporto poderá ficar fechado por até mais tempo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A CEO da Fraport Brasil, Andrea Pal, expressou que, no momento, é difícil avaliar a extensão dos prejuízos ou prever um prazo para a retomada das operações. Em resposta a essa crise, Costa Filho buscou o apoio do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, para uma readequação rápida e segura do contrato de concessão. Uma reunião de trabalho foi organizada com representantes da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Abar (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e superintendências de portos e hidrovias do Rio Grande do Sul, com o objetivo de definir ações prioritárias para a recuperação do aeroporto. Essas ações incluem garantir a segurança do local, realizar um diagnóstico completo dos danos e elaborar uma estratégia logística para a cadeia de insumos essenciais.

*Com informações da repórter Soraya Lauand